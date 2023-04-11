دعت بعثة الأمم المتحدة في السودان، يوم الثلاثاء، السلطات السودانية إلى التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بشأن تهديدات بقتل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.