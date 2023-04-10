وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن منطادا تابعا للتحالف حلق في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القاعدة الأميركية.

وشهدت المنطقة مؤخرا استهدافات متبادلة بين ميليشيات إيرانية وقوات التحالف، وسط حالة تأهب.

وكان المرصد تحدث عن انفجارات عنيفة في ريف دير الزور الشمالي قبل أيام، في إطار تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز، لرفع جاهزيتها القتالية.