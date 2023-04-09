وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.

كما ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأمريكي المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين، بحسب وكالة "وام".