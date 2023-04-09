وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الأولى من الاقتحام، في حين توجد أعداد كبيرة منهم على مدخل باب المغاربة في انتظار دورها بالاقتحام.

وكانت أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية قد انتشرت في ساحات الأقصى واعتلت سطح المصلى القبلي، فيما حاول المعتكفون داخل المصلى التصدي للاقتحامات.

وفي قت سابق، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيادة أعداد القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين.

أحداث الأربعاء الماضي