ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ الستة التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.

وقالت إسرائيل إنها قصفت بالمدفعية وباستخدام طائرة مسيرة راجمات إطلاق الصواريخ في سوريا.

وأفاد الجيش بأن ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الجولان، وسقط اثنان منها في أرض مفتوحة واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالث.

وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.

ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.