وأوضح الجيش الإٍسرائيلي في بيان أنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".

وأضاف البيان: "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي فعّل صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان.

وردا على إطلاق الصواريخ، قصفت دبابات إسرائيلية أهدافا داخل الأراضي السورية، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، مما دفع تل أبيب للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.

إدانة أوروبية

دان الاتحاد الأوروبي، السبت، الهجمات في إسرائيل وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الدولة العبرية، ودعا إلى "ضبط النفس".

وأفاد منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل بعد هجمات الجمعة في تل أبيب بأن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".

كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مؤكدا "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الهدوء في فترة الأعياد الدينية الجارية".

وبحسب بوريل فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وفي ذات الوقت، يجب أن يكون أي رد متناسبا".