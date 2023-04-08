أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية، كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق، الذي استُهدف، الجمعة، في هجوم نُسب إلى تركيا.