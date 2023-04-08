قال الجيش اللبناني في تغريدة على موقع "تويتر" إنه تم العثور في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.