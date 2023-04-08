وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه".

كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مؤكدا "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

تفاصيل عملية تل أبيب؟

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة دخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.

تل أبيب. المركبة دهست عددا من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة.

إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

الضحية هو سائح يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في رأسه.

وفق خدمة الإسعاف الإسرائيلية فإن جرحى هجوم تل أبيب سياح أجانب.

هجوم تل أبيب سياح أجانب. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتانياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن.

إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن. الخارجية الإسرائيلية وصفت عملية إطلاق النار والدهس بـ"الهجوم الإرهابي".