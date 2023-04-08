ويوثق الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، منفذ العملية وهو يطلق النار ويحاول الفرار من السيارة، التي دهس بها عددا من الراجلين، قبل أن تقتله عناصر الشرطة.

ما تفاصيل عملية تل أبيب؟

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة ودخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.

تل أبيب. وأضاف أن المركبة دهست عددا من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة.

إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

ذكرت وسائل إعلام محلية أن منفذ العملية من سكان بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر.

الضحية هو سائح يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في رأسه.

كشفت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.

هجوم تل أبيب سياح أجانب. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن.

بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن. الخارجية الإسرائيلية وصفت عملية إطلاق النار والدهس بـ"الهجوم الإرهابي".

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