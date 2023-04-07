ما تفاصيل عملية تل أبيب؟

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إن سيارة كانت تقود بسرعة ودخلت محطة وقود بالقرب من كورنيش تل أبيب.

وأضاف أن المركبة دهست عددا من الراجلين، ثم شرع السائق في إطلاق النار من النافذة، وبعد ذلك استدار يمينا، وانقلبت السيارة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

ذكرت وسائل إعلام محلية أن منفذ العملية من سكان بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر.

الضحية هو سائح يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في رأسه.

كشفت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد قوات الاحتياط وقوات إضافية من حرس الحدود لمواجهة العمليات، ودعا الجمهور إلى الانصياع لتعليمات الأمن.

الخارجية الإسرائيلية وصفت عملية إطلاق النار والدهس بـ"الهجوم الإرهابي".

ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.

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