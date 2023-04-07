قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن قوات الأمن على أهبة الاستعداد، وذلك مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.