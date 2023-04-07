ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنتشاي جون قوله إن بكين ستواصل العمل الجاد للتشجيع على التوصل إلى تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.

وعبر المبعوث الخاص لدى لقائه سفراء من دول الشرق الأوسط في بكين عن قلق الصين البالغ حيال تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان.

ودعا جون إلى أقصى درجات الهدوء وضبط النفس من جميع الأطراف وخاصة إسرائيل.

تفاصيل ما حدث

ليل الخميس الجمعة قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة، بينما ردت الفصائل الفلسطينية في القطاع بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوب إسرائيل، وامتد القصف المتبادل حتى صباح الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي شهد المسجد الأقصى ومحطيه مواجهات عنيفة.

واشتعلت الأوضاع بعدما أُطلقت عشرات الصواريخ، عصر الخميس، من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، في حادثة حمّلت تل أبيب حماس المسؤولية عنها، لكن الأخيرة لم تنف أو تؤكد حتى الآن.

أحداث غزة

بعدما سمعت سلسلة انفجارات قوية في قطاع غزة، ليل الخميس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على مواقع لحركة حماس في القطاع.

قال الجيش الإسرائيلي إن حماس هي التي تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ، عصر الخميس، من جنوب لبنان، وقصف غزة جاء ردا على ذلك.

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لتصنيع الأسلحة وموقع للتدريب العسكري للفصائل في المنطقة الوسطى وأنفاقا في بيت لاهيا وخانيونس.

ذكر مراسلنا بأن الفصائل الفلسطينية تصدت للطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو.

أفاد مراسلنا بأن أضرارا لحقت بعدد من المنازل ومستشفى الدُرة للأطفال، بعد قصف لمواقع شرق وجنوب القطاع.

أطلقت رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، فيما اعترضت القبة الحديدية عددا منها، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القبة اعترضت 44 صاروخا فلسطينيا، فيما سقط واحد على مستوطنة سديروت المتاخمة لحدود غزة.

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الجمعة، وردت الفصائل برشقات صاروخية على جنوب إسرائيل.

عزز الجيش من قوات المدفعية والمشاة على حدود غزة ولبنان.

أبلغ الجيش سكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ حتى إشعار آخر.

جنوب لبنان