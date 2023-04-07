تاريخ الهجمات على غزة

2009-2008.. مقتل 1430 فلسطينيا: في أواخر ديسمبر 2008، بدأت في أواخر ديسمبر 2008، بدأت إسرائيل حربا على القطاع تحت عملية أطلقت عليها اسم الرصاص المصبوب ، وانتهت في يناير 2009, وخلفت أكثر من 1430 قتيلا فلسطينيا وآلاف الجرحى ودمارا هائلا في غزة.

نوفمبر 2012.. مقتل 180 فلسطينيا: أطلقت إسرائيل عملية أخرى ضد قطاع غزة تحت اسم عمود السحاب، واستمرت 8 أيام. خلفت مقتل 180 فلسطينيا.

أطلقت إسرائيل عملية أخرى ضد قطاع غزة تحت اسم عمود السحاب، واستمرت 8 أيام. خلفت مقتل 180 فلسطينيا. يوليو 2014.. مقتل 2320 فلسطينيا ومصرع 68 جنديا إسرائيليا: بعد نحو سنتين، وتحديدا في يوليو 2014، أطلقت إسرائيل عملية أخرى أسمتها الجرف الصامد. واستمرت المواجهة 51 يوما، شن خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 ألف غارة على القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2320 فلسطينيا. في حين قتل 68 جنديا إسرائيليا.

نوفمبر 2019.. مقتل 34 فلسطينيا: شنت إسرائيل غارة أسفرت عن مقتل قيادي في حركة الجهاد، لتبدأ المواجهات التي استمرت عدة أيام وأسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا.

شنت إسرائيل غارة أسفرت عن مقتل قيادي في حركة الجهاد، لتبدأ المواجهات التي استمرت عدة أيام وأسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا. مايو 2021.. مقتل نحو 200 فلسطيني و13 إسرائيليا: هجوم آخر شنته إسرائيل في مايو من العام 2021 واستمر أكثر من 10 أيام، أسفر عن مقتل 200 فلسطيني و13 إسرائيليا.

هجوم آخر شنته إسرائيل في مايو من العام 2021 واستمر أكثر من 10 أيام، أسفر عن مقتل 200 فلسطيني و13 إسرائيليا. أغسطس 2022.. مقتل 24 فلسطينيا: شنت القوات الإسرائيلية ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في حركة الجهاد وردت الفصائل الفلسطينية بهجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية. استمرت هذه الجولة 3 أيام وأسفرت عن مقتل 24 فلسطينيا.

وإلى جانب هذه العمليات الكبيرة التي تخلف خسائر بشرية ومادية في قطاع غزة، عادة ما تشن إسرائيل غارات انتقائية ضد شخصيات من الفصائل الفلسطينية أو مواقع للأسلحة، كما أنها تفرض حصارا على غزة.