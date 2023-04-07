وعلى حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نشر الجيش اللبناني 3 صور لما قال إنها راجمة صواريخ في سهل مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش بأن العمل جار على تفكيكها.

وتظهر الصور أجهزة التحكم بالراجمة ووجود منصات فارغة فيها من جراء إطلاق الصواريخ التي كانت فيها، بينما كانت أخرى محشوة بالصواريخ.

وكان أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، عصر الخميس، في هجوم لم تتبناه أي جهة، لكن إسرائيل اتهمت حركة حماس بالمسؤولية عنه.

وارتفع منسوب التوتر بشكل كبير في ليل الخميس الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وقطاع غزة، قالت إنها تعود لحركة حماس.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.

لكن الأوضاع بدأت تشهد هدوءا حذرا مع ساعات الصباح.