شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات عدة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع صلاح الدين التابع لكتائب القسام وسط القطاع.
بيان الجيش الإسرائيلي
- قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مساريْن للأنفاق وموقعيْن لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس.
- أعلن الجيش في بيانه أنّ مقاتلاته "استهدفت قبل وقتٍ قصير نفقًا إرهابيًّا في منطقة بيت حانون (شمال القطاع) وآخَر في منطقة خان يونس (جنوبًا). كما تمّ استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال قطاع غزّة ووسطه".
- حمل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يجري في غزة مشيرا إلى أن الحركة ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل.
- أشار البيان إلى أنّ "الغارات جاءت ردًا على الانتهاكات الأمنيّة لحماس خلال الأيّام الماضية"، محمّلًا "منظّمة حماس الإرهابيّة مسؤوليّة كلّ النشاطات الإرهابيّة من قطاع غزّة".
- ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد استهدف القصف مناطق في حي الزيتون وخان يونس جنوبي غزة.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إلى اعتراض نحو 20 صاروخا استهدفت سديروت ومستوطنات أخرى جنوبي إسرائيل.