قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل منالهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل اليوم الخميس.
وأضاف في كلمة بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر:
- سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم.
- ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف.
- ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
عدة أيام من القتال
- القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقرر زيادة نشر نظام القبة الحديدية قرب الحدود اللبنانية، وتعزيز نشر القوات البرية والمدفعية والمظليين.
- هآرتس: فرقة غزة ستعزز نشر القبة الحديدية في الجنوب
- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة.
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الملاجئ التي تم فتحها هي الجبهة الشمالية: المطلة، كريات شمونة، الجليل الغربي، رأس الناقورة، صفد، العفولة، طبريا، مجدال هعيمق، نهاريا، عكا، كرميئيل، كريات، كريات شموئيل، كريات موتسكين، كريات حاييم، كريات يام، حيفا.
- فتح ملاجئ الجبهة الجنوبية: بئر السبع، عسقلان، أسدود، يفنه، ريشون لتسيون.
- وضع مطار بن غوريون في حالة الطوارئ، وقد يتم تحويل مسارات الطيران وفقًا للتطورات الأمنية.
- السفارة الأميركية في القدس ترسل رسائل للسياح الأميركيين في الجليل تطالبهم بالمغادرة لمناطق آمنة.
دعم من المعارضة
- قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".
تمهيد دبلوماسي لعمل عسكري
- قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.
- جاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".
- عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي الوزير يسرائيل كاتس: "الوضع يستدعي ردا قاسيا. دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها".