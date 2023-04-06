قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الدولة العبرية تتاهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.
- أعلنت إسرائيل، وفق هيئة البث، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان.
- وفقا للمصدر، فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أصدر تعليماته بالرد الفوري وعدم انتظار اجتماع قادة الأجهزة الأمنية.
- من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابديد إن "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".
- يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.
- جاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".
- في الأثناء، يعقد نتنياهو يعقد اجتماعا مع وزراء الدفاع والأمن القومي والخارجية والشؤون الاستراتيجية وإسرائيل لبحث استعداد الدولة العبرية للرد على إطلاق الصواريخ.
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عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي الوزير يسرائيل كاتس: الوضع يستدعي ردا قاسيا. دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها.