قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الدولة العبرية تتاهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.