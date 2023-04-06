وقال أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في تويتر: "الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس في لبنان".

وتابع: "نحن نفحص أيضا إمكانية تورط إيران في إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان".

وأضاف أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الصواريخ التي انطلقت من أراضيها، مشيرا إلى أن "إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثا خطيرا".

وأبرز أدرعي: "لا توجد حاليا تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب".

يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.



وجاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وينتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، لبحث سبل الرد على الهجمات الصاروخية.