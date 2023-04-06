سارعت إسرائيل إلى إغلاق مجالها الجوي في شمال البلاد، اليوم الخميس، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.
إغلاق المجال الجوي شمالا
- أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان أمام حركة الطيران المدني.
- أظهر موقع "فلايت رادار 24" المعني برصد حركة الطيران تغييرات في مسار عدد من الطائرات في شمال إسرائيل، بعد القصف الصاروخي من لبنان.
عشرات الصواريخ
- كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا خلال الساعة الماضية من لبنان باتجاه إسرائيل، مبرزة أن القبة الحديدية اعترضت 15 منها.
- من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتقييم الوضع.
- في أول تعليق رسمي على ما حصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه في تويتر: "أول أيام الفصح. بينما نجلس على المائدة في العطلة مع العائلة والأصدقاء، تواجه إسرائيل صواريخ من الجنوب والشمال". وأضاف: "هذا ليس مصادفة. لا أحد يجب أن يختبرنا، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا".
- تأتي الصواريخ في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية، يومي الثلاثاء والأربعاء، للمسجد الأقصى واعتقال عدد من المصلين.