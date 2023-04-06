ولم تذكر "رويترز" أسماء هذه المصادر ولا إذا ما كانت في لبنان أو إسرائيل.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بوجود ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.

مصادر: "لن يتم دون موافقة حزب الله"

بحسب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر، فإن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تعتقد أن القيام بنشاط مثل هذا لا يمكن أن يتم من دون موافقة حزب الله.

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