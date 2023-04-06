وكتب إيلي كوهين على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "في أول يوم من عيد الفصح، وبينما نجلس على طاولة العطلة مع أفراد الأسرة والأصدقاء، تواجه إسرائيل وابلا من الصواريخ من الشمال والجنوب".

وقال: "إن هذا الأمر ليس عرضيا ولا يجب أن يختبرنا أحد، فسنأخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وبلدنا".

ويربط الوزير في تغريدته بين الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من جنوب لبنان وقطاع غزة.

وابل من الصواريخ على إسرائيل والأخيرة ترد