كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، عن حجم المساحة الملوثة بالألغام وعدد الضحايا، وفيما حددت المحافظات الأكثر تلوثا والفئة الأكثر عرضة للخطر، أعلنت إطلاق حملة للتوعية بشأن تلك المخلفات، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".