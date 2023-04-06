وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية عند مواقعها بالقطاع الغربي قصفت بعدة قذائف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل اعلام لبنانية بأنه لم تقع إصابات عقب القصف المدفعي الذي كان بعشرات القذائف.

وابل من الصواريخ على إسرائيل