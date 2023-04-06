ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق في البلاد بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود، وذلك بعيد إطلاق عشرات الصواريخ على الدولة العبرية.
وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية عند مواقعها بالقطاع الغربي قصفت بعدة قذائف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي البلاد.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل اعلام لبنانية بأنه لم تقع إصابات عقب القصف المدفعي الذي كان بعشرات القذائف.
وابل من الصواريخ على إسرائيل
- كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن هناك 30 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها.
- أفاد مراسلنا بان صافرات الإنذار دوت من جديد في الجليل الأعلى.
- كشفت صحيفة هآرتس عن إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة جراء القصف.
- استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك يجتمعون بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.