أطلقت عدة صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، اليوم الخميس، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
وفي تفاصيل الحدث:
- أوضح الجيش في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.
- وسائل اعلام إسرائيلية: على ما يبدو تم إطلاق نحو 30 صاروخا خلال الساعة الماضية باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية اعترضت 15 منها.
- كان الجيش قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.
- قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن هناك معلومات عن إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في الجليل الأعلى.
- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء القصف.
- مصدران أمنيان ومصدر محلي: قصف مدفعي على جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية.
- استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.
- تم رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث، فيما تم تعزيز قوات نجمة داود الحمراء بالمسعفين والمسعفين في جميع أنحاء البلاد.
- طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك يجتمعون بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.
- مصدران أمنيان ومصدر محلي: قصف مدفعي على جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية.
- وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل.