وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على تويتر: "دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت، مساء الثلاثاء والأربعاء، المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين واعتقلت عدد منهم.

وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى.

وعبرت عدد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها وإدانتها للاقتحام الإسرائيلي.