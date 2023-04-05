وقالت تقارير محلية إن القوات الإسرائيلية أخلت المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح، بعد صدامات.

وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.

وأظهر مقطع فيديو تحرك عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى.

وتعليقا على التطورات، قالت الرئاسة الفلسطينية إن "الاحتلال مُصر على الاستمرار بتدنيس المقدسات وخلق مناخ تصعيد وتوتر وعدم استقرار".

وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وعبرت عدد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها وإدانتها للاقتحام الإسرائيلي.