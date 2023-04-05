تفاصيل الحادث المروع

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مدير أمن بورسعيد كان يقود سيارته بمفرده حينما انقلبت به في إحدى الطرق السريعة.

قال وكيل وزارة الصحة المصرية في الإسماعيلية، علي حطب، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحادث وقع على محور 30 يونيو في نطاق الإسماعيلية، وأن مرفق إسعاف المحافظة دفع بالسيارات اللازمة فور تلقي الإخطار بالحادث ولكن مدير الأمن كان قد فارق الحياة وتم نقل الجثمان لإحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.،

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن محافظة بورسعيد، عادل اللمعي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اللواء الراحل كان في طريقه من محل إقامته بالقاهرة لعمله ببورسعيد حينما وقع الحادث بنطاق محافظة الاسماعيلية وتم نقل جثمانه للمجمع الطبي هناك.

أضاف أنه وفق المعلومات، كان مدير الأمن بمفرده في السيارة ولم يكن يسير في موكب أمني، واختلت عجلة القيادة فاصطدمت السيارة بالحاجز الخرساني وانقلبت، وجاري الوقوف على جميع التفاصيل، واتخاذ الترتيبات اللازمة للجنازة.

من جهته، أصدر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، نعيا لمدير أمن بورسعيد، ووصفه بأنه "أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، وساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة"

وقال المحافظ إن اللواء الراحل "لم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عمله".