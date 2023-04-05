ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو قوله: "أعمل للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف".

وأضاف: "إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة وحرية وصول أتباع جميع الأديان للأقصى وملتزمة بالوضع الراهن".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده "لن تسمح للمتشددين الذين ينتهجون العنف بتغيير ذلك".

ومساء الثلاثاء، أظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإصابة أكثر من 80 شخصا، من بينهم إصابات خطيرة، خلال محاولة الشرطة إخراج المعتكفين من باحات المسجد.

وأدانت كل من السعودية والأردن ومصر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

بالتزامن مع ذلك، قالت الجامعة العربية إنها ستعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الأربعاء لبحث مداهمة الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى.