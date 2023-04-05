وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق 9 صواريخ من غزة اعترضت القبة الحديدية 4 منها وسقطت 4 صواريخ في منطقة مفتوحة لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية نحوها.

ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

يتزامن ذلك مع خروج مسيرات منددة في شوارع غزة ومظاهرات من الشباب الغاضب على حدود القطاع تشمل إحراق إطارات وتفجير قنابل صوتية بسبب الأوضاع المتصاعدة في المسجد الأقصى.