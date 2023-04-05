وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

صواريخ من غزة

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بإطلاق مجموعة من الصواريخ المحلية من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة مشيرا أن القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراض ثماني صواريخ بحسب مصادر اسرائيلية.

يتزامن ذلك مع خروج مسيرات منددة في شوارع غزة ومظاهرات من الشباب الغاضب على حدود القطاع تشمل إحراق إطارات وتفجير قنابل صوتية بسبب الأوضاع المتصاعدة في المسجد الأقصى.