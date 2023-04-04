وأكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على العلاقات الثنائية، واصفا العلاقة مع إسرائيل بالخيار الاستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، كما أكد الشيخ محمد بن زايد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة.

وأشار رئيس الإمارات خلال الاتصال إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي" وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، وقال إن بلاده ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

كما أثنى الشيخ محمد بن زايد على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية.

وأكد أن الإمارات ستعمل مع إسرائيل و أشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الامارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه.