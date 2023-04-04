وجاء في البيان أن خالد أحمد الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وطور هيكله القيادي.

كانت وكالة تاس للأنباء قالت الأسبوع الماضي إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتشدد بشأن "الأعمال الاستفزازية" للقوات المسلحة الأميركية في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة، وأضافت أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها".