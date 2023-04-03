ويأتي هذا القرار فيما كان وزيرا خارجية تونس وسوريا، قد أكدا خلال اتصال هاتفي سابق، رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي.

وحسب ما ذكرت وزارة الخارجية التونسية، وقتئذ، فقد تلقى نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد.

وأضافت أن مقداد نقل تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

وتابعت: "وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة".

وفي فبراير الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق، بعد أيام من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا.

وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سوريا تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية وأطباء ومساعدات غذائية وصلت بالفعل إلى مطار حلب الخاضع لسيطرة النظام السوري.