في بناء متهالك بمنطقة العشوائيات في مدينة طرابلس الداخلية، تعيش عائلة تتكون من 6 أطفال إضافة إلى الوالدين.

وتعاني إحدى أطفال هذه العائلة من مرض السرطان منذ أن كان عمرها أشهرا.

أما الوالدة فتقول إنها قد تحمل ذنب الطلب من أحد أبناءها الإفطار في رمضان لأن لا قدرة لأجسادهم على تحمل تعب صوم لا يتبعه فطور يعوض ما خسرته أجسامهم.

ويقول أهالي المدينة إن شهر رمضان هذا العام يحمل أقسى ما اختبروه من تحديات فرضتها الأزمة الاقتصادية في البلاد.

اذ باتت غالبية العائلات تحت خط فقر وفرض عليهم أن يعيشوا على الإعانات والمساعدات.

هكذا تبدو طرابلس في شهر رمضان، عائلاتٌ تنتظر مساعدات وجمعياتٌ تنتظر تمويلا خارجيا لأن احتياجات السكان باتت أضعافَ قدراتِها.