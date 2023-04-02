أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مجهولة، تسللت من جهة الأراضي السورية داخل الأجواء الإسرائيلية.
- أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، بإسقاط الجسم الجوي في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه لم يشكل أي خطر في أي مرحلة.
- أضاف البيان أنه تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية تابعة لجيش الدفاع في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية حيث تمت متابعة القطعة الجوية من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي".
- قدر الجيش الإسرائلي أن الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية بأنها "إيرانية الصنع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية
هجوم صاروخي إسرائيلي
- في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مواقع عديدة في محافظة حمص السورية فجر الأحد، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود.
- هذه هي المرة التاسعة التي تقصف فيها إسرائيل أهدافا في سوريا منذ بداية العام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
- أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر عسكرية بأن الهجوم استهدف مواقع في مدينة حمص والريف المحيط بها.
- أضافت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت بعضها. وذكر المرصد أن الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية سورية ومواقع لميليشيات مرتبطة بإيران، بما في ذلك مركز أبحاث.
- لم يصدر بيان عن إسرائيل بشأن الهجوم حتى الآن.