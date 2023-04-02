زيارة مرتقبة

وفقا للمصادر، سيتوجه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الرئيس السوري دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو.

الجامعة العربية تعلق

وذكر جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية.

وأضاف "لا يفترض أن يجري إبلاغنا مسبقا بالزيارة المفترضة".

والشهر الماضي، نقلت رويترز عن مصادر إن الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان. فيما لم تؤكد وزارة الخارجية السعودية التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إنها تجري محادثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف الخدمات القنصلية.

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