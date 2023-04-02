وجرى خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية إن الوزيرين اتفقا على اللقاء بينهما في غضون الأيام المقبلة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، في الاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي، وفقا للمصدر الإيراني، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، وأكد عزم بلاده على تطوير سياسة الجوار.

كما ناقش الجانبان آخر أوضاع الاتفاق بين البلدين.