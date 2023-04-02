ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص، وسط سوريا.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية، التي سمع دويها في أنحاء متفرقة من ريف حمص، مطار الضبعة حيث خلف القصف أضرارا مادية ولم يسفر عن وقوع إصابات أي إصابات.

وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت نقاطا عسكرية تابعة للجيش السوري جنوب غرب مدينة حمص وتحديدا في ريف القصير ومن ضمن هذه الأهداف مطار الضبعة العسكري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات دوت كما تصاعدت النيران في مركز البحوث في خربة التين وموقع آخر في منطقة القصير، ومنطقة مطار الضبعة العسكري، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.