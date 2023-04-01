وقال مراسلنا إن الحادث خلف 3 مصابين. وذكرت مصادر طبية أن شخصين حالتهما خطيرة، إلى جانب إصابة متوسطة.

وأشار مراسلنا إلى أن المصابين في حادث الدهس هم جنود في الجيش الإسرائيلي.

وكشف الجيش الإسرائيلي أنه "تمت تصفية المنفذ بالرصاص".

وحسب ما ذكرت تقارير محلية، فإن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق جنود الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها.