وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن أفرادا من الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على فلسطيني حاول دفعهم بعد محاولتهم طرد فتاة فلسطينية من المسجد الأقصى والاعتداء عليها، حيث أصيب بقرابة 20 رصاصة في جسده.

حصلت الواقعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي حسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب "تم تحييد المشتبه به في المكان ولم يصب أحد بصفوف قواتنا"، في حين قال مارة إنهم سمعوا طلقات نارية.

وقبيل الساعة 1,00 فجرا (22,00 ت غ الجمعة) رأى مصور وكالة فرانس برس حوالى 100 شرطي إسرائيلي منتشرين في أزقة البلدة القديمة.

حصلت الواقعة بعد احتشاد مصلين لتأدية صلاة الظهر في ثاني جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط تعزيزات للشرطة الإسرائيلية داخل المدينة وفي محيطها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "إن أكثر من 100 ألف من المصلين تجمعوا هناك أي ضعف عدد المصلين في الجمعة الثانية من رمضان العام الماضي".