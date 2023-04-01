ونقلت تاس عن مسؤول روسي كبير قوله إن تلك الأعمال الاستفزازية وقعت في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وتنشر الولايات المتحدة قوات في سوريا منذ نحو ثماني سنوات بدعوى محاربة تنظيم داعش.

ويقيم المئات من أعضاء التنظيم المسلح في معسكرات تقع في مناطق قاحلة لا تخضع لسيطرة كاملة من التحالف ولا الجيش السوري.

ووافقت روسيا التي تسير مع تركيا دوريات مشتركة في شمال سوريا على إقامة مناطق خاصة يمكن للتحالف أن ينشط فيها.

لكن الأميرال الروسي أوليج جورينوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا قال لوكالة تاس إنه جرى رصد القوات الأميركية مرتين في مناطق غير تلك المتفق عليها.

وقال "رصدنا تصرفات استفزازية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة الأميركية في محافظة الحسكة... وقدم الجانب الروسي احتجاجا للتحالف" دون أن يذكر تفاصيل عن توقيته.

ونفذ الجيش الأميركي الأسبوع الماضي عدة ضربات جوية في سوريا ضد جماعات متحالفة مع إيران حملها مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في قاعدة للتحالف في شمال شرق البلاد.