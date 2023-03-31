وأضافت نقلا عن البيان: "أعلن الحرس الثوري (مقتل) ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الهجوم الإجرامي لإسرائيل على محيط دمشق فجر اليوم".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد كشفت الخميس، إصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وقالت "سانا": "أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق".