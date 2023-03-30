ولفتت وزارة الدفاع الأميركية، إلى أنه تم "تشخيص إصابة 6 جنود أميركيين في سوريا، بإصابات دماغية"، وذلك على أثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الهجوم الذي استهدف "الأميركيين"

والسبب في الهجمات التي تشنها القوات الأميركية في سوريا، يعود إلى هجوم شنته مجموعات موالية لإيران، تشمل تفاصيله: