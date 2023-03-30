فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن "آمرية حدود السواحل في قيادة قوات شرطة الحدود بتأمين الحماية للسفينة الدولية لوغوس هوب (أكبر معرض عائم للكتاب)، منذ دخولها المياه الإقليمية وحتى ميناء أبو فلوس في محافظة البصرة". وسفينة لوغوس هوب هي مكتبة متنقلة تزور العديد من الدول، بهدف إدخال نوعية جديدة من الكتب، وعلى متنها تقام فعاليات وأمسيات شعرية وثقافية ومعرض تشكيلي فضلا عن معرض الكتاب.

ليالي شط العرب في رمضان

وتعيش المدينة العراقية التي كانت ميدانا لبطولة خليجي 25 قبل أسابيع قليلة، أجواء رمضانية وروحانية مميزة في ظل انطلاق "رمضان بصراوي" في منطقة الكورنيش، التي هي واجهة البصرة البحرية، حيث علاوة على فتح المكتبة العائمة أبوابها أمام القراء والزوار، تنظم في قبالتها على شط العرب فعاليات عديدة ثقافية وتراثية وترفيهية، ويفتتح متحفا البصرة الحضاري والتاريخ الطبيعي أبوابهما كل مساء أمام الزوار، كما افتتح معرض للزهور.

ما بعد خليجي 25

يقول الناشط الحقوقي العراقي مسلم العبودي، والذي يدير إحدى منظمات المجتمع المدني البصرية، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: