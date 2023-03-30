وتوفي الأشخاص الأربعة جراء انهيار جدران إسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، جراء العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وعدة مصابين آخرين جراء انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة، مضيفا أنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى.

وبيّن مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أحمد مكاوي، أن العاصفة الهوائية الشديدة التي شهدتها محافظة حماة تسببت في انهيار 3 أبراج توتر كهربائي على الخط المغذي لمحطة تحويل سلحب وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة، مشيرا إلى أن ورشات الصيانة ستبدأ عملها يوم الخميس في إعادة نصب الأبراج وتركيب الكابلات وكامل التجهيزات اللازمة لإعادة تشغيلها.

وتسببت العاصفة أيضا بسقوط برج الاتصالات الخلوية في منطقة سلحب حسبما ذكر مدير المنطقة حسام عباس لـ"سانا"، موضحا أن خدمة الاتصالات الخلوية توقفت عن عدد من أحياء المنطقة التي كان يخدمها البرج.