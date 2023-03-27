أعلن الاتحاد العمال في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان نتنياهو تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء، فيما رحب عدد من الزعماء السياسيين بالخطوة التي من شأنها إفساح المجال للحوار.