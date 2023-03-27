نداء من أجل تعليق التعديلات

قالت المجموعة ومقرها بروكسل في بيان: "التزاما بأمن وازدهار الدولة اليهودية على أساس القيم المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، فإن اللجنة الأوروبية للقضاء، التي تمثل المنظمات الوطنية اليهودية الجامعة لأكثر من 40 دولة أوروبية، تدعو حكومة إسرائيل إلى تعليق مقترح إصلاح القضاء".

أضافت: "إن الدولة اليهودية عزيزة على قلوبنا، وكذلك الوحدة الأبدية للشعب اليهودي، ويؤلمنا جميعا أن نشهد مثل هذا الانقسام".

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي، في وقت يسود ترقب لكلمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.

نتنياهو يغرد

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر "تويتر" المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف.

قرار مرتقب