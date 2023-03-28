أكد بيان صادر عن المجلس الأعلى لنظارات البجا - وهو تجمع يضم عدد من مكونات شرق السودان، انسحاب المجلس من الكتلة الديمقراطية المعارضة للعملية السياسية الحالية في السودان، وتمسكه بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني.