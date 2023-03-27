وقالت الشرطة في بيان على فيسبوك، إنّ إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامّة للأمن الوطني اعتقلت الأحد في نواكشوط محمّد تي. المكنّى أبو أسامة، مشيرةً إلى أنّه "مُدبّر عمليّة فرار 4 سجناء مُدانين في قضايا إرهابيّة من السجن المركزي في نواكشوط مساء الخامس من مارس 2023".

ولم تُدل السلطات بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الرجل، لكنّها ذكرت أنّه سيُحال إلى العدالة بعد انتهاء التحقيق.

وبعد خمسة أيّام على فرارهم، أشارت السلطات إلى مقتل ثلاثة من الهاربين، بينهم السالك ولد الشيخ الذي تعتبره السلطات خطيرًا على وجه الخصوص، فيما اعتُقِل الرابع حيًّا.

وقُتِل حارسان أثناء فرار هؤلاء السجناء، فيما قُتِل عنصر أمن خلال محاولة اعتقالهم.

من هو السالك ولد الشيخ

حُكِم على ولد الشيخ عام 2011 بالإعدام على خلفيّة محاولة اغتيال الرئيس محمد ولد عبد العزيز واستهداف السفارة الفرنسيّة. وعلى الرغم من عدم إلغائها، لم تُطبّق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.

وسبق أن فرّ السالك ولد الشيخ من السجن في ديسمبر 2015 قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد ثلاثة أسابيع.

تعتبر الولايات المتحدة المنخرطة في عمليّة مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل، أنّ السالك ولد الشيخ هو أحد منظّمي اغتيال أربعة سيّاح فرنسيّين في جنوب شرق موريتانيا عام 2007.